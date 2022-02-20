Украина станет как Иран? Пискун и Карасев — о словах Зеленского

Святослав Пискун, Вадим Карасев / Фото: Украина 24, Facebook, Коллаж: Сегодня

Заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу Будапештского меморандума, сделанное на Мюнхенской конференции по безопасности, опасно для Украины — об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала Украина 24.

"Я не понимаю, что это значит. Мы начинаем создавать атомную бомбу в Украине, в центре Европы, на каком-то заводе? Все, получим санкции. Мы превращаемся в Иран или что мы делаем? Так нельзя говорить, на нас же смотрит весь мир. Я ничего не хочу сказать президенту, а хочу сказать тому, что вдохновляет его на такие мысли. Нельзя отказываться от тех мировых достижений, хотя бы эфемерных, но они есть. Хотя бы есть о чем говорить. Если у нас не будет Будапештского меморандума, то будет не о чем говорить. Тогда встанет вопрос границ 1947 года. Если не будет Будапештского меморандума, Россия поставит вопрос о границах, Венгрия начнет ставить вопросы. Так нельзя", — заявил он.

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Пискун рассказал, как, по его мнению, нужно решать этот вопрос.

"Будапештский меморандум на бумаге где-то есть. Мы хотя бы говорим о нем. Я бы в другой плоскости это сказал. Надо собрать Будапештскую конференцию. Не меморандум отклонить, а собрать конференцию в более широком виде. Пригласить Китай, Турцию, еще кого-то. И сесть выработать новый устав сосуществования государств в мире", — сказал он.

"Дипломатическая катастрофа"

В свою очередь, политолог Вадим Карасев считает, что перед такими заявлениями нужно просчитывать наперед все последствия.

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"Я смотрю на это как на дипломатическую катастрофу. Вот эффектно вроде бы все сделано. Да, аплодисменты сейчас по соцсетям. Но давайте смотреть реально, мы же европейская страна. Что мы хотим, чтобы в центре Европы нам позволили создавать ядерный цикл? Это несерьезно, по-детски и бесперспективно. Допустим, мы выходим из Будапешта. И что дальше? Вы думали, вы просчитали на два шага вперед? Нет. Вот пригласили Турцию, Германию. А они придут? Не придут. Какая конференция? Есть только два варианта. Один — если договорится Россия с США по Украине, и Россия на другое не пойдет. И второй вариант — Минские соглашения выполнить. Может, еще "нормандский формат" подтянут как второстепенный. А из Будапешта — куда мы уйдем?" — сказал он.

Что с Будапештским меморандумом

19 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский призвал гарантов Будапештского меморандума собраться и решить вопрос с посягательством Москвы на территориальную целостность нашей страны. Он предупредил, что Украина пытается переговорить с подписантами меморандума в четвертый и последний раз.

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"Если этого не произойдет или по результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение", — сказал Зеленский.

15 февраля три первых президента Украины призвали страны-подписанты Меморандума предоставить Киеву прописанные в документе гарантии на фоне сообщений о готовящемся нападении России.

В начале февраля в интервью изданию Axios Зеленский сказал, что отказ Киева от ядерного оружия в 1994 году был ошибкой.

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