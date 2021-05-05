Украина VS коронавирус. За сутки обнаружили еще 2576 случаев

Фото: REUTERS/Yves Herman

В Украине за прошедшие сутки, 4 мая, выявили 2576 новых больных COVID-19. Это на 104 случая больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За все время эпидемии в Украине уже 2 090 986 заразившихся.

За вторник от последствий COVID-19 умер 161 украинец (с начала эпидемии – 45 077). Вылечиться удалось 7728 больным (всего – 1 697 358).

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Напомним, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец предрекла Украине осенью еще более опасный штамм COVID-21. Против новой "короны" может не спасти и коллективный иммунитет. Врач рассказала, что нужно делать.

Кроме того, Украина может оказаться на первом месте по смертям от COVID-19 в Европе. Стране еще далеко до уровня, с которого началась вторая волна, и есть риск, что повторный всплеск может произойти в конце мая.