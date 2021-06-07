Версія українською
$ 27,29
33,06

Украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации. Кто и как сможет получить?

7 июня, 15:40

Юлия Ляхова

Минздрав призвал не путать свидетельство с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами"

Сразу после прививки второй дозой вакцины от COVID-19 украинцы смогут получить международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Как можно будет получить свидетельство?

Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после полной вакцинации (когда получили две дозы). Также в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача.

Это свидетельство можно будет предъявлять при пересечении государственной границы.

"Не следует путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия", – отметили в Минздраве.

Какую информацию будет содержать свидетельство?

Реклама

Будут указаны персональные данные пациента (фамилия и имя на латинице), информация о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т.д.). Кроме того, свидетельство заполняется на английском или французском языках, дополнительно – на украинском языке. Срок действия свидетельства – один год с возможностью продления.

Чем отличается "ковидний сертификат" от свидетельства:

"Ковидный сертификат" разрабатывается в Украине по образцу Digital Green Certificate ЕС и Smart Vaccination Certificate ВОЗ, планируется к запуску в июле.

Напомним, в столице заработали пункты вакцинации работников учебных заведений. Их будут прививать вакциной Pfizer.

Также смотрите, как группа крови влияет на течение коронавируса:

Новости на эту же тему:
Минздрав вакцинация вакцина коронавирус

Реклама