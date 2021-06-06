В Украине открылись новые центры вакцинации. Сколько прививок сделали (фото)

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Сегодня, 6 июня, в Одессе открыли центры вакцинации в торговых центрах. Такие же пункты работают и в других городах.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Вакцинация в Одессе
У входа в центр вакцинации в торговом центре уже образовались очереди.
Фото: Дарья Сидоровская, "Сегодня"
На место уже привезли 500 доз вакцин.
Фото: Дарья Сидоровская, "Сегодня"
В помощь медикам пришли волонтеры. Также вчера планировали прийти семь студентов колледжа, а пришли 30.
Фото: Дарья Сидоровская, "Сегодня"
Фото: Дарья Сидоровская, "Сегодня"
Вакцинация в Киеве
В столице возле центра вакцинации также образовались очереди. Однако значительно больше, чем в Одессе.
Фото: Владислав Паливода, "Сегодня"
Очередь тянется от дверей в центр вакцинации и до начала проезжей части.
Фото: Владислав Паливода, "Сегодня"
Фото: Владислав Паливода, "Сегодня"
Вакцинация в Украине за сутки
По данным Минздрава, за вчерашние сутки, 5 июня, в Украине вакцинировали 40 101 человека. Из них первую дозу получили 39 229 человек, полностью иммунизированы 872 человека.
Источник: Минздрав
Всего прививку получили 1 216 602 украинца. Большинству ввели первую дозу – 1 216 600 человек, закончили вакцинацию 146 664 человека.
Напомним, в Тернополе открыли временный центр вакцинации от коронавируса. Он работает в выходные дни. Такие центры уже работают в Одессе, Киеве и Львове.
Кроме того, в Киеве заработали пункты вакцинации работников учебных заведений . Их будут прививать вакциной Pfizer.
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