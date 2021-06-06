В Украине открылись новые центры вакцинации. Сколько прививок сделали (фото)

В Одессе начали вакцинировать местных жителей в торговых центрах – как проходит вакцинация в Украине

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Сегодня, 6 июня, в Одессе открыли центры вакцинации в торговых центрах. Такие же пункты работают и в других городах.

Реклама

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Вакцинация в Одессе

У входа в центр вакцинации в торговом центре уже образовались очереди.

Фото: Дарья Сидоровская, "Сегодня"

Реклама

На место уже привезли 500 доз вакцин.

Фото: Дарья Сидоровская, "Сегодня"

В помощь медикам пришли волонтеры. Также вчера планировали прийти семь студентов колледжа, а пришли 30.

Реклама Фото: Дарья Сидоровская, "Сегодня"

Фото: Дарья Сидоровская, "Сегодня"

Вакцинация в Киеве

В столице возле центра вакцинации также образовались очереди. Однако значительно больше, чем в Одессе.

Реклама Фото: Владислав Паливода, "Сегодня" В тренде Украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации. Кто и как сможет получить?

Очередь тянется от дверей в центр вакцинации и до начала проезжей части.

Фото: Владислав Паливода, "Сегодня"

Фото: Владислав Паливода, "Сегодня"

Вакцинация в Украине за сутки

По данным Минздрава, за вчерашние сутки, 5 июня, в Украине вакцинировали 40 101 человека. Из них первую дозу получили 39 229 человек, полностью иммунизированы 872 человека.

Источник: Минздрав

Всего прививку получили 1 216 602 украинца. Большинству ввели первую дозу – 1 216 600 человек, закончили вакцинацию 146 664 человека.

Напомним, в Тернополе открыли временный центр вакцинации от коронавируса. Он работает в выходные дни. Такие центры уже работают в Одессе, Киеве и Львове.

Кроме того, в Киеве заработали пункты вакцинации работников учебных заведений . Их будут прививать вакциной Pfizer.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса