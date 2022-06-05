Украинцам приготовиться! Синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине на воскресенье, 5 июня. Коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 5 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, не порадует жителей большинства городов нашей страны. увы, но в начале лета погода крайне капризна и очень переменчива.

В большинстве областей Украины сегодня значительно похолодает. Кроме того, почти по всей территории страны пройдут дожди.

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Погода в воскресенье 5 июня будет пасмурной по всей стране / Фото: Укргидрометцентр

Погода в регионах

Температура воздуха резко упадет до +17...+22°C. Только в южных и восточных регионах сохранится тепло, местами жара от +25 до +32°C. Большую часть территории Украины накроют дожди, возможны грозы. Сухо, предположительно, будет лишь в некоторых южных районах и на востоке страны.

В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +18...+21 °С.

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В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +19...+22 °С.

В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +19...+22 °С.

Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +18...+21 °С.

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В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +18...+21 °С.

В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +18...+21 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +17...+20 °С.

В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +21...+24 °С.

В Луганской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.

В Донецкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.

В Киеве днем – 18-20 градусов, ночью – 13-15.

Почему меняется погода?

Основной причиной изменения погоды есть неравномерный нагрев поверхности Земли, что приводит к перемещению воздушных масс. Перемещаясь, они приносят потепление или похолодание, ветреную или безветренную, облачную или безоблачную, с осадками или без осадков погоду. Например, на большую часть Украины погода приходит с запада – с запада приходит воздушная масса из северной части Атлантического океана. Летом она приносит не только в Украину, но и на большую часть Восточно-Европейской равнины облачную прохладную погоду. При вторжении воздушных масс из Арктики и летом, и зимой наступает похолодание.

Напомним, 4 июня в Украину понемногу прорывалось потепление, однако местами шли кратковременные дожди.