Украинцам сократили количество выходных на майские

В этом году выходные сократят / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с военным положением в Украине в 2022 году отменены дополнительные выходные на Пасху и майские праздники. Об этом сообщила Госслужба по труду.

Рабочими днями будут 25 апреля, 2 мая и 9 мая. Они будут оплачиваться в обычном порядке.

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В этом году отменен дополнительный выходной день на второй день Пасхи, а именно: 25 апреля будет обычным рабочим днем.

Не будет и выходного на 2 мая, а также на 9 мая, который в этом году выпал на понедельник.

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Согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения.

Поэтому 25 апреля, 2 и 9 мая будут обычными рабочими днями, работа в эти дни будет оплачиваться в обычном порядке.