Украинцев начнут вакцинировать без врачей: кто будет делать прививки

В Украине вакцинировать смогут не только врачи. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине хотят разрешить делать прививки без участия врача. Изменения, которые предложило Министерство здравоохранения, находятся на общественном обсуждении.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Кто сможет делать прививки?

Вакцинировать украинцев смогут медсестры и медбратья, у которых есть образовательная степень профессионального младшего бакалавра.

В Минздраве отмечают, что такое решение станет особенно актуальным в период пандемии COVID-19 и вспышки других острых респираторных инфекций, включая грипп, когда загруженность медицинского персонала очень высокая.

У пациентов будет право выбора – согласиться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или обратиться на консультацию к врачу перед вакцинацией. Кроме того, определен перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации будет обязательным.

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Мировой опыт

Ситуации, когда младший медицинский персонал делает прививки без участия врача, – стандартная медицинская практика во многих странах мира.

Так, в США, Великобритании, Швейцарии, Франции, Израиле и других странах право делать прививки есть не только у медицинских сестер и братьев, но и у фармацевтов. А, например, в Австрии и Бельгии к прививкам привлекают студентов-медиков.

COVID-вакцинация обязательна?

Сейчас в Украине усиливают список ограничений для невакцинированных людей. Так, с 21 октября их не будут пускать в общественный транспорт межобластного сообщения – самолеты, поезда и автобусы.

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Кроме того, в Минздраве сегодня объявили, что все педагоги должны сделать прививки от коронавируса до ноября. В противном случае они будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

Сейчас в Украине обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

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