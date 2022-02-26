Украинцев призывают дезориентировать оккупантов – как это сделать

Людей просят снимать все таблички с указателями / Коллаж "Сегодня"

Советник министра внутренних дел Антон Геращенкопризывает украинцев дезориентировать оккупантов, которые незаконно передвигаются по дорогам Украины.

Об этом он сообщил на своей facebook-странице.

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Что нужно делать

Чтобы дезориентировать оккупантов нужно: снимать таблички с номерами и названиями улиц, городов, сел в своих регионах.

"Сделаем все возможное для скорейшего очищения Украины от российского оккупанта. Просим максимальное распространение!", – написал Антон Геращенко.

Ситуация в Украине 26 февраля

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

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Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске слышны как автоматные очереди, так и взрывы.

Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.

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Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").

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