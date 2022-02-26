Українців закликають дезорієнтувати окупантів – як це зробити

Людей просять знімати всі таблички з вказівниками / Колаж "Сьогодні"

Радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенкозакликає українців дезорієнтувати окупантів, які незаконно пересуваються дорогами України.

Про це він повідомив на своїй facebook-сторінці.

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Що потрібно робити

Щоб дезорієнтувати окупантів, потрібно знімати таблички з номерами та назвами вулиць, міст, сіл у своїх регіонах.

"Зробимо все можливе для якнайшвидшого очищення України від російського окупанта. Просимо максимальне поширення!", – написав Антон Геращенко.

Ситуація в Україні 26 лютого

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".

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Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб

У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську чутно як автоматні черги, так і вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

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Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").

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