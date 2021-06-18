Украинцы смогут сменить прописку онлайн: когда заработает и как это сделать

Министр Федоров рассказал, что в Раду уже подан законопроект – украинцам не нужно будет доказывать чиновникам место прописки

В Украине до конца года хотят ввести услугу электронной прописки, чтобы ее можно было менять прямо в смартфоне, а печати в бумажных паспортах сделают ненужными. Пробную версию могут ввести уже в сентябре. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который "убивает" штамп в обычном бумажном паспорте и дает возможность всем пользоваться онлайн-пропиской. Документ планируют принять в ближайшие пару месяцев (летом у депутатов осталось лишь две пленарных недели).

"После этого не только собственники ID-карт, но и все жители Украины смогут менять место прописки онлайн. Мы планируем запуск "пилота" (пробной версии) на сентябрь. А до конца года хотим, чтобы уже все граждане могли пользоваться такой электронной услугой", – рассказал Федоров.

Как это будет работать

Министр объяснил: чтобы сменить место регистрации, человек должен будет зайти на портал "Дія" или в приложение "Дія" на смартфоне, ввести адрес, где он хочет зарегистрироваться. Если он сам является собственником, то он вносит данные декларативно. Если это не его помещение, то собственнику приходит сообщение, и он должен дать согласие с помощью электронной подписи.

"После введения электронной прописки штамп в паспорте будет не важен вообще. На него просто не будут обращать внимание. Мы перекладываем на плечи чиновников обязанность проверять, где прописан человек. Для этого даем им удобный сервис. Меня вообще очень сильно раздражает в государстве этот процесс, что человек должен что-то предъявлять, что-то доказывать, хотя государство само выдает тот или иной документ. Это задача государства – проверить данные внутри себя. А не чтобы человек доказывал что-то государству", – объяснил он.

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Напомним, недавно Украина первая в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному. Теперь, например, на кассе в магазине для подтверждения возраста можно показать паспорт в смартфоне.

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