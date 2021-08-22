Украинцы столкнулись с трудностями во время получения COVID-сертификатов в "Дія"

У многих не получается пройти проверку в приложении. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине гражданам, которые прошли полный курс вакцинации, стали доступны COVID-сертификаты вакцинации в "Дії". Однако, не у всех получилось удачно оформить документ с первого раза.

Фото неудачных попыток люди публикуют в Facebook.

"Генерирование ковид-сертификата в "Дії" – это тест на жизненную стойкость и самоидентификацию. Тебе миллион раз дадут задание "поверните голову вправо", "верните влево", "поклипайте", а потом еще тысячу скажут, что ты – это действительно не ты", – пишет Лена Токова.

Пост Lena Tokova/Facebook

"Похоже, запрет делать скриншоты в "Дії" на андроиде имеет одну цель – чтоб не постились скрины с ее ошибками.

У меня при попытке сделать ковид-сертификат оно уже два десятка вылетело из ошибкой в разных местах. Хотя делаю каждый раз то же самое", – говорит Сергей Сидоренко.

Пост Сергей Сидоренко/Facebook

"Создаю @Дія.Підпис. И как вы это преодолели?! У меня уже более 20 неудачных попыток ... "Дія", скажите что-то обнадеживающее ...", – написала Михайлина Скорик-Шкаровская.

Пост Михайлины Скорик-Шкаровской/Facebook

"Удалила приложение, установила снова. Опция сертификата стала активной. Но для получения сертификата нужно пройти фотоверификацию. Развлекаемся с коллегами уже час – пока ни одному не удалось", – пишет про неудачную попытку Ирина Немирович.

Пост Ирины Немирович/Facebook

Но были и положительные отзывы. Некоторым удалось установить документ в приложении.

"Не знаю, даст ли оно мне что-то, но это лучше, чем носить ту бумажку", – говорит Евгений Назаренко.

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Так выглядит ковид-сертификат в приложении. Фото: Евгений Назаренко/Facebook

"Теперь у меня есть международный сертификат о вакцинации! И в бумажном и цифровом виде. Осталось протестировать во время отпуска", - поделилась радостью Наталия Чорногуб.

Пост Натальи Чорногуб/Facebook

"Ура! С какой-то 25-й попытки удалось загрузить электронный ковид-сертификат", – написала Диана Курышко.

Пост Дианы Курышко/Facebook

Как оформить сертификат в приложении

Для создания сертификата нужны ID-карта или заграничный паспорт в "Дії".

Как это работает на практике:

сначала нужно обновить приложение "Дія" до последней версии;

потом – сделать в меню "Дія.Підпис";

затем в "Послуги" COVID-сертификат добавить через "Дія.Підпис" сертификат.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в Украине будет два COVID-сертификата – внешний и внутренний. Разница заключается в количестве медицинской информации и наличии фото.

Для того, чтобы документ был действительным, его необходимо будет утвердить электронной подписью. Процесc генерации сертификата должен занимать всего несколько минут.

Главный плюс COVID-сертификата международного образца – это возможность путешествовать в страны, которые его признали. Однако этот документ может пригодится и внутри страны.

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