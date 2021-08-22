"З 25-го разу": українці зіткнулися з труднощами під час отримання COVID-сертифікатів в "Дія"

У багатьох не виходить пройти перевірку в додатку. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні громадянам, які пройшли повний курс вакцинації, стали доступні COVID-сертифікати вакцинації в "Дії". Однак, не у всіх вийшло вдало оформити документ з першого разу.

Фото невдалих спроб люди публікують в Facebook.

"Генерування ковід-сертифікату в Дії – це тест на життєву стійкість та самоідентифікацію. Тобі мільйон разів дадуть завдання "поверніть голову вправо", "поверніть вліво", "покліпайте", а потім ще тисячу скажуть, що ти – це насправді не ти", – пише Олена Токова.

Пост Lena Tokova/Facebook

"Схоже, заборона робити скріншоти в "Дії" на андроїді має одну мету – щоби не постили скріни з її помилками. У мене при спробі зробити ковід-сертифікат воно вже з два десятки вилетіло із помилкою у різних місцях. Хоча роблю щоразу те саме", – говорить Сергій Сидоренко.

Пост Сергей Сидоренко/Facebook

"Створюю @Дія.Підпис. І як ви це подолали?! У мене вже понад 20 невдалих спроб…Дія скажіть щось обнадійливе…", - написала Михайлина Скорик-Шкаровська.

Пост Михайлини Скорик-Шкарівської/Facebook

"Видалила додаток, встановила знову. Опція сертифікату стала активною. Але для отримання сертифікату потрібно пройти фото верифікацію. Розважаємося з колегами вже годину – поки жодному не вдалося", – пише про невдалу спробу Ірина Немирович.

Пост Ірини Немирович/Facebook

Але були і позитивні відгуки. Деяким вдалося встановити документ в додатку.

"Не знаю, чи воно мені шось дасть, але це краще, ніж носити той папірчик", – говорить Євген Назаренко.

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Так виглядає ковід-сертифікат в додатку. Фото: Євген Назаренко/Facebook

"Тепер в мене є міжнародний сертифікат про вакцинацію! І в паперовому і цифровому вигляді. Залишилось протестувати під час відпустки", – поділилася радістю Наталія Чорногуб.

Пост Наталії Чорногуб/Facebook

"Ура! 3 якоїсь 25-Ї спроби вдалося завантажити електронний ковід сертифікат", – написала Діана Куришко.

Пост Діани Куришко/Facebook

Як оформити сертифікат в додатку

Для створення сертифіката потрібні ID-карта або закордонний паспорт в "Дії".

Як це працює на практиці:

спочатку потрібно оновити додаток "Дія" до останньої версії;

потім – зробити в меню "Дія.Підпіс";

потім в "Послуги" COVID-сертифікат додати через "Дія.Підпіс" сертифікат.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в Україні буде два COVID-сертифікати – зовнішній і внутрішній. Різниця полягає в кількості медичної інформації та наявності фото.

Для того, щоб документ був дійсним, його необхідно буде затвердити електронним підписом. Процес генерації сертифікату повинен займати всього кілька хвилин.

Головний плюс COVID-сертифікату міжнародного зразка – це можливість подорожувати в країни, які його визнали. Однак цей документ може стане в нагоді і всередині країни.

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