Украине после победы понадобится свой план Маршалла, – Ахметов для Reuters

Украине нужен план, чтобы восстановить экономику / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украине после победы в войне против России понадобится свой аналог плана Маршалла для восстановления экономики.

Об этом сообщил бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии агентству Reuters.

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Вместе мы восстановим свободную и успешную Украину

"Нам однозначно потребуется беспрецедентная международная программа восстановления – План Маршала для Украины. Уверен, что после победы нашей страны в этой войне, мы все вместе восстановим свободную, европейскую, демократичную и успешную Украину", – сообщил Ринат Ахметов.

SCM как крупнейший частный украинский инвестор сыграет ключевую роль в послевоенном восстановлении страны.

"Я уверен, что в послевоенном восстановлении Украины SCM как самый большой частный бизнес страны будет играть ключевую роль", – заявил Ринат Ахметов.

Мариуполь был, есть и будет всегда украинским

Своей целью бизнесмен видит восстановление разрушенного российскими оккупантами украинского города Мариуполь и его металлургических предприятий.

"Моя цель – вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь как и раньше конкурировала на мировых рынках. Для меня Мариуполь был, есть и будет всегда украинским. Я верю, что героизм наших воинов защитит город. Хотя понимаю, как им тяжело", – сказал Ахметов на вопросы Reuters.

По словам бизнесмена, Мариуполь – это мировая трагедия и мировой пример героизма.

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Мы уже писали, что металлургические предприятия Метинвеста никогда не будут работать под российской оккупацией.

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