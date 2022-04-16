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Ринат Ахметов пообещал восстановить украинский Мариуполь – Reuters

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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16 апреля, 19:12
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Бизнесмен Ринат Ахметов пообещал отстроить металлургические заводы в Мариуполе и восстановить город
Ринат Ахметов пообещал восстановить Мариуполь
Ринат Ахметов пообещал восстановить Мариуполь / Фото: scm.com.ua, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения город Мариуполь очень пострадал. Уже больше месяца он находится в осаде российской армии. Бизнесмен Ринат Ахметов пообещал отстроить металлургические заводы в Мариуполе и помочь восстановить разрушенный российскими оккупантами город.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова бизнесмена.

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Мариуполь был, есть и будет всегда украинским

"Моя цель – вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь как и раньше конкурировала на мировых рынках. Я уверен, что в послевоенном восстановлении Украины СКМ как самый большой частный бизнес страны будет играть ключевую роль", – сказал Ахметов на вопросы Reuters.

По словам бизнесмена, Мариуполь – это мировая трагедия и мировой пример героизма.

"Для меня Мариуполь был, есть и будет всегда украинским. Я верю, что героизм наших воинов защитит город. Хотя понимаю, как им тяжело", – сообщил Ахметов.

Владелец SCM подчеркнул, что верит в победу Украины и в успешное послевоенное восстановление украинской экономики.

"Нам однозначно потребуется беспрецедентная международная программа восстановления – План Маршала для Украины. Уверен, что после победы нашей страны в этой войне, мы все вместе восстановим свободную, европейскую, демократичную и успешную Украину", – подытожил Ринат Ахметов.

Группа Метинвест никогда не будет работать в условиях российской оккупации

"Мы верим в победу Украины и планируем возобновить производство после окончания боевых действий. Металлургические предприятия Метинвеста никогда не будут работать под российской оккупацией", – цитирует издание Reuters сообщение Метинвеста.

Метинвест имеет два крупных металлургических завода в Мариуполе – Ильича и "Азовсталь". Их перевели в режим горячей консервации, чтобы защитить оборудование и предотвратить несчастные случаи.

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Предприятия были повреждены в результате боевых действий, однако оценить ущерб на данный момент невозможно.

Раньше мы писали, как украинские компании помогают людям, выехавшим из Мариуполя из-за войны. Читайте также о том, что проект "Спасаем жизнь" получил благодарность за вклад в борьбу с гуманитарным кризисом.

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