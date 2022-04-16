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Рінат Ахметов пообіцяв відновити український Маріуполь – Reuters

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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16 квітня, 19:12
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Бізнесмен Рінат Ахметов пообіцяв відбудувати металургійні заводи у Маріуполі та відновити місто
Рінат Ахметов пообіцяв відновити Маріуполь
Рінат Ахметов пообіцяв відновити Маріуполь / Фото: scm.com.ua, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення місто Маріуполь дуже постраждало. Вже більше місяця він перебуває в облозі російської армії. Бізнесмен Рінат Ахметов пообіцяв відбудувати металургійні заводи у Маріуполі та допомогти відновити зруйноване російськими окупантами місто.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на слова бізнесмена.

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Маріуполь був, є і буде завжди українським

"Моя мета – повернутися в український Маріуполь та реалізувати наші плани, щоб маріупольська сталь як і раніше конкурувала на світових ринках. Я впевнений, що у повоєнному відновленні України СКМ як найбільший приватний бізнес країни відіграватиме ключову роль, був і буде завжди українським", – сказав Ахметов на запитання Reuters.

За словами бізнесмена, Маріуполь – це світова трагедія та світовий приклад героїзму.

"Для мене Маріуполь був, є і буде завжди українським. Я вірю, що героїзм наших воїнів захистить місто. Хоча розумію, як їм тяжко", – повідомив Ахметов.

Власник SCM наголосив, що вірить у перемогу України та в успішне повоєнне відновлення української економіки.

"Нам однозначно буде потрібна безпрецедентна міжнародна програма відновлення – План Маршала для України. Упевнений, що після перемоги нашої країни у цій війні, ми всі разом відновимо вільну, європейську, демократичну та успішну Україну", – підсумував Рінат Ахметов.

Група Метінвест ніколи не працюватиме в умовах російської окупації

"Ми віримо у перемогу України та плануємо відновити виробництво після закінчення бойових дій. Металургійні підприємства Метінвесту ніколи не працюватимуть під російською окупацією", – цитує видання Reuters повідомлення Метінвесту.

Метінвест має два великі металургійні заводи в Маріуполі – Ілліча та "Азовсталь". Їх перевели в режим гарячої консервації, щоб захистити обладнання та запобігти нещасним випадкам.

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Підприємства були пошкоджені внаслідок бойових дій, проте оцінити збитки на даний момент неможливо.

Раніше ми писали як українські компанії допомагають людям, що виїхали з Маріуполя через війну. Читайте також про те, що проект "Рятуємо життя" отримав подяку за внесок у боротьбу з гуманітарною кризою.

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