Украинка, которая выбросила паспорт, передумала и заявила, что ее видео – фейк

Женщина записала новое видеообращение, где угрожает судом СМИ и заявляет, что видео якобы кто-то смонтировал

Украинка, которая не смогла улететь в Турцию и якобы показательно выбросила паспорт гражданки Украины и заставила сделать то же самое своих детей, записала новое обращение. Она пожаловалась на травлю и заявила, что видео — это смонтированный фейк.

Об этом Людмила Чмулева заявила в Instagram.

Женщина рассказала, что ей поступают сообщения с угрозами. Она отметила, что пережила стресс и впоследствии расскажет, как все было на самом деле.

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Людмила утверждает, что все было по-другому. Также женщина пригрозила судом изданию, которое первым опубликовало видео.

"Это видео фейковое. Это нарезки, которые сделаны с разных страниц. Я в любом случае буду подавать в суд на это издание, которое это опубликовало... Пожалуйста. Не зная, в чем суть дела, вы меня сейчас разрываете на куски", — заявила женщина.

Ранее мы сообщали, что харьковчанка несколько лет не может получить паспорт из-за ошибки ЗАГСа.