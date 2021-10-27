Украинская блогерша замаралась в рекламе российского онлайн-образования

Блогерша прорекламировала российскую компанию / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинская блогерша Сабина Мусина прорекламировала российскую интернет-компанию из сферы онлайн-образования.
Рекламу она разместила на своей странице в Instagram.
"Ураааа! Образовательная платформа Skillbox уже в Украине. И я буду первой, кто поделился этой новостью. Кайф!" – написала Сабина Мусина.
Skillbox — российская интернет-компания из сферы онлайн-образования, основанная в 2016 году. Контрольный пакет ООО "Скилбокс" (70 %) принадлежит Mail.ru.
Скандал с ТМ Yaro
Недавно в Украине вспыхнул скандал с ТМ Yaro. Основательница бренда Юлия Привалова опубликовала на личной странице в Instagram селфи с мужем, где они вдвоем стоят на фоне здания Кремля в Москве.
Пользователи Сети возмутились такой фотографией и начали оставлять комментарии о недопустимости таких снимков. Под одним из таких комментариев Привалова оставила ответ в виде насмешливого анекдота про бандеровцев, который еще больше разозлил Сеть.
Активисты отреагировали на эту ситуацию и призвали магазины и другие бренды прекратить сотрудничество с брендом Приваловой.
На следующий день стало известно, что Rozetka прекратила продавать продукцию Приваловой. Вслед за интернет-магазином от продукции Yaro отказались супермаркеты "Сильпо" и сеть кофеен "Idealist".
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