Новий мережевий скандал. Українська блогерка заплямувалась у рекламі російської онлайн-освіти

Блогерша прорекламувала російську компанію / Фото: Колаж: Сьогодні
Українська блогерка Сабіна Мусіна прорекламувала російську інтернет-компанію із сфери онлайн-освіти.
Рекламу вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
"Ураааа! Освітня платформа Skillbox вже в Україні. І я буду першою, хто поділився цією новиною. Кайф!" – написала Сабіна Мусіна.
Skillbox – російська інтернет-компанія зі сфери онлайн-освіти, заснована у 2016 році. Контрольний пакет ТОВ "Скілбокс" (70%) належить VK.
Мусіна – співзасновниця мережі салонів краси G.Bar, Instagram-блогер та мама YouTube блогерки PupsiKira.
Скандал із ТМ Yaro
Нещодавно в Україні спалахнув скандал із ТМ Yaro. Засновниця бренду Юлія Привалова опублікувала на особистій сторінці в Instagram селфі з чоловіком, де вони стоять на тлі будівлі Кремля у Москві.
Користувачі Мережі обурилися такою фотографією та почали залишати коментарі щодо неприпустимості таких знімків. Під одним із таких коментарів Привалова залишила відповідь у вигляді глузливого анекдоту про бандерівців, який ще більше розлютив Мережу.
Активісти відреагували на цю ситуацію і закликали магазини та інші бренди припинити співпрацю з брендом Привалової.
Наступного дня стало відомо, що Rozetka перестала продавати продукцію Привалової. Слідом за інтернет-магазином від продукції Yaro відмовилися супермаркети "Сільпо" та мережа кав'ярень "Idealist".
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