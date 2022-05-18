Украинская мольфарка начала магический бой: чего боятся оккупантам (видео)

Мольфарка Елена Стеценко провела обряд против оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская экстрасенс и мольфарка Елена Стеценко провела магический обряд на смерть российским солдатам и офицерам в Украине. Обряд касался каждого солдата российской армии, который насиловал и грабил в Мариуполе, Буче, Гостомеле, Бородянке и чья нога хоть раз ступала на украинскую землю.

Видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

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Мольфарка призвала мертвых предков помочь победить русскую орду.

"Мы отомстим за наших людей! Никто не вернется живым домой!", – обещает мольфарка.

Кроме того, обряд касался и высшего руководства России. В частности на видео видно, как Елена Стеценко делает заговор на фотографию президента РФ Владимира Путина.

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Мольфары Украины объявили войну президенту РФ

Они пытаются обезвредить защиту, которую выставили перед ним черные маги, рассказала мольфарка Елена Стеценко.

По ее словам, мольфары непрерывно молятся о мире в Украине.

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"Не только мольфары объединились, а объединились абсолютно все – биоэнергеты, экстрасенсы, черные ведуны, все объединились. Мы все имеем связь между собой, время и повременно молимся за Украину. У нас два часа один экстрасенс молится, два часа – второй. То есть проводят обряды и всяческие мероприятия для того, чтобы скорее закончилась эта неправомерная война", – сказала Стеценко.

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