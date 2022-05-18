Українська мольфарка розпочала магічний бій: чого боятися окупантам (відео)

Мольфарка Олена Стеценко провела ритуал проти окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська екстрасенс та мольфарка Олена Стеценко провела магічний обряд на смерть російським солдатам та офіцерам в Україні. Обряд стосувався кожного солдата російської армії, який ґвалтував і грабував у Маріуполі, Бучі, Гостомелі, Бородянці та чия нога хоч раз ступала на українську землю.

Відео опублікував радник глави МВС Антон Геращенко у Telegram.

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Мольфарка закликала мертвих предків допомогти перемогти російську орду.

"Ми помстимось за наших людей! Ніхто не повернеться живим додому!" – обіцяє мольфарка.

Крім того, обряд стосувався і найвищого керівництва Росії. Зокрема, на відео видно, як Олена Стеценко робить замову на фотографію президента РФ Володимира Путіна.

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Вони намагаються знешкодити захист, який виставили перед ним чорні маги, – розповіла мольфарка Олена Стеценко.

За її словами, мольфари безперервно моляться за мир в Україні.

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"Не тільки мольфари об'єдналися, а об'єдналися абсолютно всі – біоенергети, екстрасенси, чорні відуни, всі об'єдналися. Ми всі маємо зв'язок між собою, час і почасово молимося за Україну. У нас дві години один екстрасенс молиться, дві години – другий. Тобто проводять обряди та всілякі заходи для того, щоб скоріше закінчилася ця неправомірна війна", – сказала Стеценко.

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