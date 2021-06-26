Украинская "Мрия" сбила забор у авиабазы в Британии (видео)

Возле ограждения находились фотографы и видеооператоры, которые снимали взлет самолета

В Британии украинский транспортный самолет "Мрия", который является самым большим в мире, потоками воздуха сбил забор у авиабазы ​​Брайз-Нортон.

Об этом сообщает The Aviationist.

Самолет Ан-225 разгрузил три вертолета британских ВВС RAF Puma, а на обратном пути его шесть турбовентиляторных двигателей якобы сломали забор, где взлет "Мрии" снимали несколько фотографов и операторов.

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К слову, авиакомпания "Авиалинии Антонова" ежегодно перевозит сотни тысяч тонн грузов, в том числе те, которые иначе невозможно перевезти.

Ранее Министерство обороны и ГП "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Также как сообщалось ранее, "Антонов" выпустил новейший самолет без российских комплектующих, их заменили американские корпорации.