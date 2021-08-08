Украинские пожарные в Греции спасли от огня два поселка и стадо овец

В пригородах Афин огнеборцы из Украины работают уже несколько дней. Тем временем полностью эвакуирован остров Эвия

Украинские пожарные вот уже несколько дней тушат огонь в Греции / Коллаж "Сегодня"

Сводный отряд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, направленный в Грецию два дня назад по поручению президента Украины Владимира Зеленского, в субботу ликвидировал отдельные очаги пожара на участке в 2,25 км и спас от огня поселки Спатари и Метохи.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Нашим огнеборцам удалось не дать загореться 27 жилым домам, одному культовому сооружению, 33 хозяйственным постройкам и зернохранилищу. Также был спасен приют для собак, десятки ульев и стадо овец.

Шестой день лесные пожары бушуют в Греции / Фото Reuters

Сотня украинских пожарных продолжает работы по ликвидации лесных пожаров в Греции.

Эвакуация и разорение

Сегодня в Греции продолжалась эвакуация жителей острова Эвия при помощи паромов. Здесь пожарным не удается взять под контроль лесные пожары, бушующие уже шестой день подряд. Огонь быстро распространяется сразу в нескольких направлениях, вынудив эвакуироваться жителей практически всех деревень на острове.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я злюсь. Я потеряла свой дом... на следующий день ничего не будет прежним, – сказала журналистам жительница деревни Псаропули. – Это катастрофа. Она огромная. Наши деревни разрушены, от наших домов, нашей собственности ничего не осталось, ничего, ничего".

Напомним, что на минувших выходных в Греции было зафиксировано 46 лесных пожаров.

Огненная волна прошла по пригородам Афин, где местами пожар охватывал дома за 20 минут. Здесь огонь удалось взять под контроль и столице Греции уже ничего не угрожает.