Украинские военные наносят удар по логистике оккупантов (фото)

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Российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Министерство обороны Украины.

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Удар со стороны Украины

"Наши защитники из оперативного командования "Север" и территориальной обороны ВСУ не позволяют им этого сделать, понимая, что без топлива и продуктов питания войско оккупантов обречено на гибель. Другого выбора они себе не оставили. Верьте в своих защитников! Вместе победим!" – отметили в министерстве.

Фото – Министерство обороны Украины.

Оккупанты хотят сформировать резерв

В Генштабе отметили, что части и подразделения оккупантов продолжают попытки наступления по всем направлениям. Однако для этого не хватает сил и РФ намеревается сформировать резерв для дальнейшего нападения. Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность. Также противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, задействованных в боях.

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По данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают вести воздушную разведку позиций наших войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах.

Напомним, российский военный из оккупированного Крыма бомбил самолетом собственную мать в Полтавской области. В СБУ сообщили, что мать узнала, что самолет ее сына сбили, а он попал в плен, из украинских новостей.

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