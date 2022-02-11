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Украинские военные проводят масштабные учения: впечатляющие фото и видео

Владимир Козырь
11 февраля, 09:38
Цель тренировок – совместная работа структурных подразделений органов управления, а также отработка вопросов управления группировками войск при ведении операции сил обороны

Тренировка является плановым мероприятием/Фото: пресс-служба ООС, коллаж: "Сегодня"

В Украине начались командно-штабные учения "Заметіль-2022". Они проходят под общим руководством главнокомандующего Вооруженными силами Украины с Командованием объединенных сил ВС Украины, представителями органов военного управления и других составляющих сил обороны и безопасности.

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины.

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По словам командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, тренировка является плановым мероприятием. Ее задачей является совместная работа структурных подразделений органов управления, а также отработка вопросов управления группировками войск при ведении операции сил обороны.

"Эти военные маневры являются продолжением оперативного сбора с руководящим составом командования, представителями органов военного управления ВС Украины, а также других составляющих сектора обороны и безопасности, поддерживающих индивидуальные способности, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства при планировании применения, всестороннего обеспечения группировок войск и управления ими в ходе ведения операции Сил обороны", — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, командно-штабные учения будут продолжаться в течение текущего месяца на определенных военных полигонах по всей территории государства. Именно в ходе практических действий все без исключения командиры воинских частей и начальники имеют возможность продемонстрировать приобретенные возможности организации планирования операций, а также способы ведения оборонных, в частности асимметричных действий.

"По завершению учений должна быть достигнута слаженность действий командования с органами военного управления ВС Украины и других составляющих сил обороны и безопасности при ведении операций по основным принципам, стандартам и штабным процедурам, принятым в государствах-членах НАТО", — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Учения будут продолжаться в течение текущего месяца/Фото: пресс-служба ООС

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