Украинские военные проводят масштабные учения: впечатляющие фото и видео

Тренировка является плановым мероприятием/Фото: пресс-служба ООС, коллаж: "Сегодня"

В Украине начались командно-штабные учения "Заметіль-2022". Они проходят под общим руководством главнокомандующего Вооруженными силами Украины с Командованием объединенных сил ВС Украины, представителями органов военного управления и других составляющих сил обороны и безопасности.

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины.

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По словам командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, тренировка является плановым мероприятием. Ее задачей является совместная работа структурных подразделений органов управления, а также отработка вопросов управления группировками войск при ведении операции сил обороны.

"Эти военные маневры являются продолжением оперативного сбора с руководящим составом командования, представителями органов военного управления ВС Украины, а также других составляющих сектора обороны и безопасности, поддерживающих индивидуальные способности, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства при планировании применения, всестороннего обеспечения группировок войск и управления ими в ходе ведения операции Сил обороны", — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, командно-штабные учения будут продолжаться в течение текущего месяца на определенных военных полигонах по всей территории государства. Именно в ходе практических действий все без исключения командиры воинских частей и начальники имеют возможность продемонстрировать приобретенные возможности организации планирования операций, а также способы ведения оборонных, в частности асимметричных действий.

"По завершению учений должна быть достигнута слаженность действий командования с органами военного управления ВС Украины и других составляющих сил обороны и безопасности при ведении операций по основным принципам, стандартам и штабным процедурам, принятым в государствах-членах НАТО", — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Учения будут продолжаться в течение текущего месяца/Фото: пресс-служба ООС

Угроза российской агрессии

Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.

12 января была обнародована интерактивная карта , на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года.

, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.

возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении. НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

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