Украинских журналистов отметили за мужество / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинским журналистам присудили Пулитцеровскую премию — престижную награду в области журналистики. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт премии.

"Пулитцеровская комиссия присуждает журналистам Украины особую благодарность за их мужество, стойкость и приверженность правдивому освещению во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России. Несмотря на обстрелы, похищения, оккупацию и даже гибель в своих рядах, они настойчиво пытаются дать точную картину ужасной реальности, делая честь Украине и журналистам всего мира", — говорится в сообщении на сайте Пулитцеровской премии.

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Что такое Пулитцеровская премия

Это одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Названа по имени газетного магната венгерско-еврейского происхождения Джозефа Пулитцера. Согласно его завещанию, был основан фонд его имени на оставленные на эту цель два миллиона долларов. Завещание было составлено 17 августа 1903 года, этот день считается датой учреждения Пулитцеровской премии.

С 1917 года премия вручается ежегодно в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета в Нью-Йорке. Размер премии — 10 тысяч долларов до 2017 года, с того времени был увеличен до 15 тысяч.

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