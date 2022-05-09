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Українським журналістам присудили Пулітцерівську премію — престижну нагороду в галузі журналістики. Про це повідомив офіційний Twitter-аккаунт премії.

"Пулітцерівська комісія присуджує журналістам України особливу подяку за їх мужність, стійкість і прихильність до правдивого висвітлення під час безжального вторгнення Володимира Путіна в їхню країну та його пропагандистської війни в Росії. Попри обстріли, викрадення, окупацію і навіть загибель у своїх лавах, вони на них дати точну картину жахливої реальності, роблячи честь Україні та журналістам усього світу", — йдеться у повідомленні на сайті Пулітцерівської премії.

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Що таке Пулітцерівська премія

Це одна з найпрестижніших нагород США в галузі літератури, журналістики, музики та театру. Названа на ім'я газетного магната угорсько-єврейського походження Джозефа Пулітцера. Згідно з його заповітом, було засновано фонд його імені на залишені на цю мету два мільйони доларів. Заповіт був складений 17 серпня 1903 року, цей день вважається датою заснування Пулітцерівської премії.

З 1917 року премія вручається щорічно першого понеділка травня піклувальниками Колумбійського університету в Нью-Йорку. Розмір премії – 10 тисяч доларів до 2017 року, з того часу було збільшено до 15 тисяч.

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