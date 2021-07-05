Украинский телеканал показал карту России с Крымом: как это случилось

Канал "Дом" – государственный и работает для русскоязычного населения временно оккупированных территорий Украины, но не поддерживает оккупацию

Украинский телеканал "Дом" показал карту России с временно оккупированным Крымским полуостровом, но на канале не могут объяснить, как это случилось, и объявили проверку из-за случившегося.

Об этом заявили в пресс-службе телеканала.

Инцидент произошел во время передачи "Русский дневник" – изображение "российского" Крыма показали в качестве заставки к одному из выпусков программы.

Вскоре после этого телеканал принес свои извинения, а сам выпуск был удален.

"Все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную каналом графическую заставку — карта России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются службой внутренней безопасности", – говорится в заявлении канала.

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Руководство канала уже объявило о внутреннем расследовании и обратилось за помощью в Службу безопасности Украины.

"Крым — это Украина, и канал "Дом" делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций", – заявили в телеканале.

Напомним, что "Дом" – это русскоязычный государственный телеканал, который был создан для вещания на временно оккупированные территории Украины. Однако посредством YouTube его вещание может осуществляться и на всю страну целиком.

Как уже сообщалось, одной из ведущих на канале должна была стать (бывшая) пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, однако позже на телеканале опровергли эту информацию и извинились.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: