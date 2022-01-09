Украину атакуют снегопад и гололед. Рассказываем, в каких регионах ждать опасность

В Украину идет непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 9 января, всю Украину атакует непогода. Синоптики прогнозируют сильный гололед на дорогах, а также снегопады во многих областях.

Подробнее о том, где ожидать плохую погоду, читайте далее в материале "Сегодня".

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В Украину идет непогода

9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололед. Ночью в Карпатах, Ровенской, Киевской и Житомирской областях синоптики прогнозируют сильный мокрый снег. Прирост снежного покрова 4-10 см.

Также ожидается I уровень опасности – желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Кроме того, 8-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м. Также местами возможен подъем воды на реке Горынь в створе поста Дубровица и уровень опасности желтый.

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На столицу надвигается снегопад

9 января в Киев ворвется плохая погода. Так, на территории столицы ожидается мокрый снег. Столбик термометра ночью покажет от -2 до -4 градусов, а днем от -1 до +1. Также в столице ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Чтобы в столице не начался коллапс на дорогах, утром в воскресенье крупногабаритному транспорту запретили въезд в город.

Укргидрометцентр предупреждает, что на улице будет идти мокрый снег утром и днем. Также пишут о налипании мокрого снега. Всего выпадет 4-10 см снега, это первый, желтый уровень опасности.

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Изменения для транспорта

Чтобы столица не утонула в пробках, а коммунальщики с техникой быстро убрали снег на дорогах, в городе ввели ограничения для транспорта. 9 января с 7:00 до 10:00 крупногабаритному транспорту запретили въезд в столицу.

Власти просят водителей по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и ездить на общественном транспорте, а также не парковать машины на обочинах дорог. Если авто будут мешать работе спецтехники, их могут эвакуировать.

Как будут убирать город

Первым делом спецтехника обработает дороги, мосты и тротуары противогололедными средствами. После этого коммунальщики будут поддерживать состояние дорог – убирать снег по мере появления покрова.

Всего "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и обработки дорог.

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