Украину будет засыпать снегом и поливать дождем: прогноз погоды на 7 декабря (карта)

Сегодня осадки накроют всю Украину/Коллаж: Сегодня
Во вторник, 7 декабря, в Украине будет идти дождь и снег. Местами ожидается "минусовая" температура.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Снег стоит ожидать жителям Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Черниговской и Сумской областей.
Дождь пройдет в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях, а также в Крыму. Ветер-северный, 5-10 м/с.
На западе столбики термометров будут колебаться от -2 до +1 градуса. На востоке стоит ожидать 7-10 градусов тепла.
В северных регионах — от 0 до +9 градусов. На юге будет 10-15 градусов тепла.
В Киеве прогнозируют мокрый снег, 1-3 градуса тепла, а в Симферополе будет дождь, +13-15 градусов.
Украине нужно готовиться к природным катастрофам
В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.
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