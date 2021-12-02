Украину заметет снегом? Мы узнали, чего ждать от погоды в начале декабря

Таких суровых морозов, как раньше, ждать в стране уже не стоит

В этом месяце прогнозируют мокрый снег и ветер / Коллаж "Сегодня"

Декабрь в Украине синоптики обещают достаточно холодным.Вся первая зимняя неделя будет в стране сухой и пасмурной.

Об этом сообщает замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко в материале сайта "Сегодня".

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Какая погода будет в первую неделю зимы и весь месяц

О своем приходе в Украину декабрь известит с первого дня – морозами. Будут они небольшими: 1-3 декабря похолодает до -4 градусов ночью и до -1 градуса днем. Затем снова потеплеет до небольшого "плюса" на 4-5 дней.

Вся первая зимняя неделя будет сухой и пасмурной, дождь и снег придут с 8-10 декабря. При этом похолодает, а это означает, что будет гололед.

К середине декабря наступит настоящая зима с небольшими морозами. Во второй половине месяца снегопады окончательно прекратятся, выглянет солнце. Также ночью температура воздуха будет опускаться до -10 градусов.

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Стоит ли ждать мокрый снег, ветры и туманы

Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко, декабрь приблизит нас к настоящей зиме, но это может быть в самом конце месяца.

"Таких суровых морозов, как в прежние годы, не ожидается, минус 20 градусов в декабре возможны, но маловероятны, – говорит Анатолий Прокопенко. – Среднемесячная температура – от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, это близко к норме (то есть декабрь окажется холоднее ноября на 5-7 градусов – Авт.). Снег в декабре также теперь выпадает не везде и не каждый год. В Карпатах, северных, западных и восточных регионах снег к концу месяца ляжет, в южных областях и в Крыму выпадет, но растает".

Анатолий Прокопенко отметил особенность теперешних теплых зим – это активизация южных и юго-западных циклонов, которые приводят к сильным ветрам, вьюгам, налипанию мокрого снега. Все это возможно в декабре. Также будут резкие колебания температуры, приводящие к туманам.

Осадков в декабре выпадет в среднем 33-78 мм, в горах местами 81-105 мм, это в пределах нормы, за исключением северо-восточных областей (Черниговщина, Сумщина), там снега меньше нормы.

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