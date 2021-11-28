Солнечно, но по-осеннему прохладно и дождливо: погода в Украине на 28 ноября (карта)

В Киеве в воскресенье, 28 ноября, предполагается солнечная погода и до +8…+10 градусов

В восточной части ночью ожидается до +4...+8 °С. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 28 ноября, будет прохладной и дождливой. В большинстве областей синоптики прогнозируют осадки, однако кое-где все же будет светить солнце.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

В северных и центральных областях ночью прогнозируется −2...+5 °С, днем температура воздуха составит +6...+10 °С. На западе температура воздуха составит −1...+6 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +5...+8 °С. В восточной части ночью ожидается до +4...+8 °С, днем температура воздуха поднимется до +7...+10 °С.

На юге страны ночью прогнозируется +3...+6 °С, днем воздух прогреется до +11...+13 °С. В Киеве в воскресенье, 28 ноября, предполагается солнечная погода и до +8…+10 градусов.

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