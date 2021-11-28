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СЬОГОДНІ Новини України

Сонячно, але по-осінньому прохолодно та дощово: погода в Україні на 28 листопада (мапа)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
28 листопада, 06:00
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У Києві в неділю, 28 листопада, передбачається сонячна погода і до +8…+10 градусів
У східній частині вночі очікується до +4...+8°С. Колаж "Сьогодні"
У східній частині вночі очікується до +4...+8°С. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в неділю, 28 листопада, буде прохолодною та дощовою. У більшості областей синоптики прогнозують опади, проте де-не-де світитиме сонце.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

У північних та центральних областях вночі прогнозується −2...+5°С, вдень температура повітря становитиме +6...+10°С. На заході температура повітря становитиме −1...+6 °С, вдень стовпчики термометрів варіюватимуться в межах +5...+8 °С. У східній частині вночі очікується до +4...+8°С, вдень температура повітря підніметься до +7...+10°С.

На півдні країни вночі прогнозується +3...+6°С, вдень повітря прогріється до +11...+13°С. У Києві в неділю, 28 листопада, очікується сонячна погода і до +8…+10 градусів.

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