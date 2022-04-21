Украину будут поливать дожди! Погода на 21 апреля (карта)

В Украине прогнозируют дождь/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 21 апреля, будет мокрой. Осадки накроют почти все области нашей страны. Порывы ветра сегодня будут достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Какая будет погода?

Сегодня осадков не будет только в Закарпатской и Луганской областях. На остальной территории — дожди. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 7 до 15 градусов тепла. На востоке прогнозируют +12...+14 градусов.

В северных регионах – 7-11 градусов тепла. На юге ожидается 8-12 градусов выше нуля.

Реклама

В Киеве прогнозируют дождь, 9-11 градусов тепла, а в Симферополе тоже ожидаются осадки – +8…+10 градусов.

Кто больше всего страдает от смены погоды?

Наличие болезней у человека является первым фактором того, что он чувствует изменения погоды. Ведь то, что какой-то орган работает неправильно, приводит к тому, что организм не может быстро перестроиться под погоду. Поэтому, прежде всего страдают от изменения погоды – больные сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями, хроническими заболеваниями: артритом, артрозом, ревматизмом, бронхиальной астмой. Также перенесшие операции и травмы черепа.

Реклама

Читайте также