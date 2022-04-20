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Дожди и невысокая температура. Прогноз погоды в Украине на 20 апреля (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 апреля, 06:00
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Сегодня в нашей стране слишком тепло не будет, местами ожидаются осадки
В некоторых областях будет идти дождь/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"
В некоторых областях будет идти дождь/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 20 апреля, будет пасмурной. Метами прогнозируют осадки. Порывы ветра будут достигать 10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня осадки ожидаются в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 8 до 13 градусов тепла. На востоке прогнозируют +11...+14 градусов.

В северных регионах – 9-12 градусов тепла. На юге ожидается 9-13 градусов выше нуля.

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В Киеве осадков не прогнозируют, 9-11 градусов тепла, а в Симферополе будет идти дождь — +10...+12 градусов.

Кто больше всего страдает от смены погоды?

Наличие болезней у человека является первым фактором того, что он чувствует изменения погоды. Ведь то, что какой-то орган работает неправильно, приводит к тому, что организм не может быстро перестроиться под погоду. Поэтому, прежде всего страдают от изменения погоды – больные сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями, хроническими заболеваниями: артритом, артрозом, ревматизмом, бронхиальной астмой. Также перенесшие операции и травмы черепа.

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Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.
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Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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