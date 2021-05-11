Украину накроет циклон – греметь будет в большинстве областей

Фото: PXhere
В Украину снова возвращаются дожди. Завтра, 12 мая, в большинстве областей будут грозы, а ночью снова похолодает.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, в среду погоду в Украине будет формировать циклон с фронтами, что приведет к дождям с грозами в большинстве регионов. В западных областях дожди разве что на Закарпатье.
В Винницкой, Житомирской и Одесской областях без осадков.
Ветер в Украине завтра порывистый, преимущественно северо-восточный.
Ближайшей ночью 7-11 градусов, на крайнем севере всего 4-7 тепла.
Днем в большинстве областей ожидается 12-17 градусов.
В западных областях теплее, 15-21 градус, на Закарпатье до +25.
В Киеве в среду также снизится температура воздуха, днем в пределах 15-16 градусов. Местами по городу может быть дождь.
Недавно мы писали о погодной аномалии в Германии – страну внезапно засыпало снегом.
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