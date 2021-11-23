Украину накроет мокрый снег: где ожидать непогоды (карта)

Почти по всей Украине в этот день пройдут осадки в виде мокрого снега или дождя/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 23 ноября, в Украине прогнозируют мокрый снег с дождем. Лишь в четырех областях будет сухо.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Мокрый снег ожидается на территории Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.

Дождь прогнозируют в Николаевской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Осадков не предвидится только в четырех областях —Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской. Ветер по всей территории Украины — 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от +2 до +7 градусов. На востоке стоит ожидать 1-5 градусов тепла.

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В северных регионах тепла можно не ждать — +1-5 градусов. На юге прогнозируют 4-10 градусов тепла.

В Киеве ожидается мокрый снег, +1-3 градуса, а в Симферополе будет идти дождь, 8-10 градусов тепла.

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В Карпатах выпало до метра снега

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах в субботу, 20 ноября, выпало до 1 метра снега. Утром там было 5 градусов мороза. В горах была очень плохая видимость – до 50 метров.

"По состоянию на 11:45 20.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5 градусов, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах сугробы до 1 м", – говорится в сообщении.

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