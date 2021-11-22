В Украине непогода оставила без света около 100 населенных пунктов

В Украине из-за непогоды около сотни населенных пунктов остались без электричества. Сильный порывистый ветер на выходных обрывал провода и выворачивал из земли деревья.
Об этом сообщает "ТСН".
Непогода оставила людей без света
Так, в Новограде-Волынском Житомирской области дерево привалило сразу два автомобиля, когда владельцы отдыхали.
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В Ямполе Сумской области огромная ветка упала на детскую площадку. К счастью, обошлось без пострадавших.
В центре Сум дерево рухнуло прямо на остановку общественного транспорта. Люди также не пострадали.
Кроме того, ураган разорвал самый большой в области украинский флаг, оторвав от полотнища голубую часть. Вскоре флаг был восстановлен и возвращен на центральный флагшток Сум.
В Карпатах выпало до метра снега
На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах в субботу, 20 ноября, выпало до 1 метра снега. Утром там была температура 5 градусов мороза. В горах была очень плохая видимость – до 50 метров.
"По состоянию на 11:45 20.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5 градусов, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах наметы снега до 1 м", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали:
- Заблокировало трассу. В Черниговской области ураган повалил деревья.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.