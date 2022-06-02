Украину накроют дожди с грозами. Прогноз погоды на 2 июня (карта)

В Украине будет идти дождь/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 2 июня, будет влажной. Кроме того, прогнозируют грозы. Но, несмотря на это, будет тепло, как и вчера.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Какая будет погода?

Сегодня дожди с грозами прогнозируют во всех областях, кроме Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Также сухо будет в Севастополе. Там ожидается переменная облачность. Ветер — северный, 3-8 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 21 до 28 градусов тепла. На востоке прогнозируют +28...+31 градус.

В северных регионах – 24-30 градусов тепла. На юге ожидается 25-33 градуса выше нуля.

Реклама

В Киеве прогнозируют дождь с грозой, 25-27 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо – +29…+31 градус.

Почему меняется погода?

Основной причиной изменения погоды есть неравномерный нагрев поверхности Земли, что приводит к перемещению воздушных масс. Перемещаясь, они приносят потепление или похолодание, ветреную или безветренную, облачную или безоблачную, с осадками или без осадков погоду. Например, на большую часть Украины погода приходит с запада – с запада приходит воздушная масса из северной части Атлантического океана. Летом она приносит не только в Украину, но и на большую часть Восточно-Европейской равнины облачную прохладную погоду. При вторжении воздушных масс из Арктики и летом, и зимой наступает похолодание.

Реклама

Читайте также