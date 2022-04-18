Украину накроют дожди. Синоптики обнародовали свежий прогноз погоды на 18 апреля

В Украине резко ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"
В понедельник, 18 апреля, в Украине ожидается дождливая погода. Также местами прогнозируют мокрый снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода 18 апреля
В большинстве южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях синоптики прогнозируют дождь, на севере страны, днем и на западе будет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. В Карпатах и на Прикарпатье ожидается небольшой снег.
На остальной территории Украины день пройдет без существенных осадков.
Ночью в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях прогнозируют заморозки, и температура воздуха составит от 0 до 5 градусов.
В Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Одесской областях также будут заморозки и температура воздуха от 0 до 3 градусов.
На остальной территории Украины температура воздуха составит 2-7 градусов тепла, а днем 5-10 градусов. На востоке и юге страны прогнозируют 10-15 градусов тепла.
Кроме того, ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.
Погода в Украине 18 апреля
Погода и ее влияние на человека
Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.
У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.