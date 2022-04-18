Україну накриють дощі. Синоптики оприлюднили свіжий прогноз погоди на 18 квітня

В Україні різко погіршиться погода. Фото: колаж "Сьогодні"
У понеділок, 18 квітня, в Україні очікується дощова погода. Також місцями прогнозують мокрий сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 18 квітня
У більшості південних, східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях синоптики прогнозують дощ, на півночі країни, вдень та на заході буде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. У Карпатах та на Прикарпатті очікується невеликий сніг.
На решті території України день пройде без істотних опадів.
Вночі у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях прогнозують заморозки, і температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів.
У Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях також будуть заморозки та температура повітря від 0 до 3 градусів.
На решті території України температура повітря становитиме 2-7 градусів тепла, а вдень 5-10 градусів. На сході та півдні країни прогнозують 10-15 градусів тепла.
Окрім того, очікується північний та північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.
Погода в Україні 18 квітня
Погода та її вплив на людину
Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне настроювання фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті посилюється захисна реакція, і здорові люди практично не зазнають негативного впливу погоди.
У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко перебудовуватися. Вплив погодних умов на здоров'я людини пов'язане також із віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.