Украину накроют сильные ливни: синоптики предупредили о грозах и шквалах (карта)

Во всех регионах страны ожидаются сильные ливни и днем, и ночью, также в отдельных областях ожидается град и шквалы

В воскресенье, 27 июня, погода в Украине будет дождливой на всей территории страны. Средняя температура днем будет достигать отметки 27-29 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны ожидаются осадки, сопровождающие сильными грозами. При этом днем будет жарко – температура будет колебаться в пределах 24-28 градусов. Ночью же ожидается от 14 до 17 градусов тепла.

На севере страны днем синоптики прогнозируют от 26 до 28 градусов, а ночью столбики термометров покажут от 18 до 22 градусов тепла. При этом погода будет также дождливой.

В восточных регионах будет настоящая жара – днем ожидается от 29 до 32 градусов, а ночью синоптики прогнозируют от 20 до 22 градусов.

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На юге страны днем температура будет колебаться в пределах 29-30 градусов тепла, ночью жара спадет до отметки 19-21.

В то же время в Киеве 27 июня ожидается грозы, град и шквалы 15-20 м/с. В Киевской области днем в отдельных районах ожидается град, шквалы 19-24 м/с и сильные ливни.

Напомним, на днях Ялту сильно затопило: из-за обильных дождей две реки вышли из берегов, и вода хлынула по улицам. В результате стихийного бедствия в Ялте насчитали 49 пострадавших, несколько домов полностью ушли под воду, подтопило более 400 домов, эвакуированы почти 2000 человек.