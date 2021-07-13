Украину снова разделили грозы: прогноз погоды на 13 июля

Грозы прогнозируют в центральных, западных областях и на юге, а восток в понедельник немного подсохнет

В Украине во вторник, 13 июля" снова жарко и грозы, правда лить будет не везде. Если вчера блистало и грохотало на востоке, то сегодня там будет солнечно – дожди переместились на запад.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве погода во вторник ничем не будет отличаться от вчерашней, разве что станет "прохладней" на один градус. Но снова обещают грозу.

Грозы прогнозируют в центральных и западных областях, а также на юге. При этом в Черкассах и Кропивницком обещают жару до 31 градуса, на западе средняя температура сегодня составит +29, а в Николаевской и Херсонской области +32. В Крыму до +32 и без осадков.

Зато во всех восточных областях после вчерашних гроз будет сухо и солнечно, температура в Харьковской, Луганской и Донецкой – 30-32 градуса, в Днепре и Полтаве – до 31 градуса.

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Отметим, на ближайшую неделю синоптики обещают украинцам адскую погоду – в большинстве областей будет без осадков и до 35 градусов в тени, а местами даже дойдет до +37. Такая высокая температура продержится как минимум до 17 июля.

Тем временем в Крыму утверждают, что сильные ливни, которые затопили 104 жилых дома в Бахчисарайском районе, помогли решить проблему водоснабжения жителей полуострова как минимум на два года.

Ранее мы сообщали, что во время сильных ливней в Крыму и последовавшего за этим наводнения погибла женщина, еще одна пострадала.