Украину снова зальет дождями – что будет с погодой 23 мая (карта)

Дожди все еще не хотят покидать страну, более того, в некоторых областях станет прохладнее, чем было вчера

В Киеве снова пройдет дождь. Фото: facebook.com/roshydromet

В воскресенье, 23 мая, на большей части Украины ожидается сухая и солнечная погода. Однако в некоторых регионах все-таки пройдут дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, небольшой дождь с грозой возможен в Луцке, Львове, Ровном, Тернополе, Хмельницком, Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Виннице, Житомире, Чернигове, Сумах.

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На востоке страны температура воздуха составит от 19 до 25 градусов тепла. В центре Украины – +19-23 градуса. На юге также тепло – +23-25 градусов. На западе – +16-20 градусов. На севере столбики термометра покажут – 18-20 градусов тепла.

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В Киеве сегодня ожидается дождь, температура воздуха – 19-21 тепла. Ветер 7-12 м/с.

Как сообщалось ранее, в ближайшие дни в Украине будет по-летнему тепло, но некоторые регионыбудут заливать дожди, кое-где даже грозы.

Также мы писали, что 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.