Украину защищают даже коты! В Сети появилось милое фото

Кот готов к защите нашей страны / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже коты хотят защищать Украину от российских военных. Милое фото кота-защитника появилось в соцсетях.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Днепр Оперативный".

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Кот уснул между боеприпасами, но он обязательно проснется, когда почувствует врага.

"Я просто защищаю свою родину", – подписали фото авторы.

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Оккупанты несут большие потери

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

"Контратакуют оккупантов под Харьковом, держат Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс… Мы наносим оккупантам такие потери, которые они не видели в самом страшном сне. Российская армия не вышла на запланированные рубежи, но вышла почти на 10 тыс. убитых российских военных – это парни 18-20 лет, почти дети. Солдаты, которым не смогли объяснить, за что они идут воевать. Россия точно могла бы дать этим своим людям что-то другое, кроме смерти", – подчеркнул глава государства.

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