Украину ждут погодные качели: где похолодает до +5 и кому повезет с летним теплом

В понедельник над югом Украины будет куражиться циклон, а запад страны от дождей прикроет антициклон Yona

Дожди снова накроют почти всю Украину. В понедельник, 14 июня, меньше осадков будет разве что на западе страны. А вот на востоке потеплеет до +27.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра над южной частью Украины будет циклон (карта), атмосферные фронты которого снова организуют кратковременные грозовые дожди.

Меньшая вероятность осадков благодаря антициклону Yona будет завтра разве что на Волыни, в Ровенской, Львовской областях и в Приазовье.

Самой холодной окажется западная часть Украины. В течение дня 14-19 градусов, в Карпатах 11-15, на высокогорье местами 5-8 тепла.

В северных и центральных областях Украины ожидается 19-24 градуса.

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На юге тоже будет свежо, 18-20 градусов. Только в Запорожье до +25.

На востоке Украины будет теплее всего, 22-27 градусов.

В Киеве 14 июня температура воздуха обещает быть комфортной, в течение дня 20-23 градуса. Будут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

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