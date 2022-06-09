"Укрпочта" запустила голосование за эскиз марки "Доброго вечора, ми з України" (фото)

"Укрпочта" выпустит новую военную марку / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрпошта" запустила голосование за эскиз к новой почтовой марки "Доброго вечора, ми з України". Об этом в своем Telegram-канале написал генеральный директор компании Игорь Смелянский и предложил варианты.

"Филателисты на месте? Сегодня стартует голосование за лучший эскиз к почтовой марке "Доброго вечора, ми з України!". Знаю, как вы этого ждали", – написал он.

Варианты эскизов

ВСУ и Kalush;

Мы за вами п…;

Тракторные войска;

Петух;

Боевые гуси.

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Голосование стартует сегодня и продлится до 15 июня. Оставить свой голос можно через "Дію" или на официальных страницах компании в соцсетях.

"Думаю, все желающие смогут присоединиться, буду напоминать время от времени. Проголосовать, не выходя из дома, можно в приложении "Дия" или в социальных сетях "Укрпошты" Facebook и Instagram. Результаты голосования сообщу 15 июня",- сказал он.

По его словам, это первая народная почтовая марка, тематику которой будут выбирать сами украинцы.

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Смелянский также отметил, что им поступило 1500 эскизов.

Какие еще марки будут