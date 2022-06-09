"Укрпошта" запустила голосування за ескіз марки "Доброго вечора, ми з України" (фото)

"Укрпошта" випустить нову військову марку / Фото: Колаж: Сьогодні
"Укрпошта" запустила голосування за ескіз до нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України". Про це у своєму Telegram-каналі написав генеральний директор компанії Ігор Смілянський та запропонував варіанти.
"Філателісти на місці? Сьогодні стартує голосування за найкращий ескіз до поштової марки "Доброго вечора, ми з України!". Знаю, як ви цього чекали", – написав він.
Варіанти ескізів
- ЗСУ та Kalush;
- Ми за вами п…;
- Тракторні війська;
- Півень;
- Бойові гуси.
Голосування стартує сьогодні та триватиме до 15 червня. Залишити свій голос можна через Дію або на офіційних сторінках компанії в соцмережах.
"Думаю, всі охочі зможуть приєднатися, нагадуватиму час від часу. Проголосувати, не виходячи з дому, можна у додатку "Дія" або в соціальних мережах "Укрпошти" Facebook і Instagram. Результати голосування повідомлю 15 червня", – розповів він.
За його словами, це перша народна поштова марка, тематику якої вибиратимуть самі українці.
Смілянський також зазначив, що їм надійшло 1500 ескізів.
Які ще марки будуть
- Укрпошта надрукує нову поштову марку, присвячену знищеному російськими окупантами найбільшому у світі транспортному літаку Ан-225 "Мрія"
- Марка буде із малюнком 11-річної Софія Кравчук із Волинської області. Свій малюнок дитина відправила на конкурс "Що для мене Україна?", який проводили ще до війни.
- Крім того, в Україні надрукують марку із зображенням Володимира Путіна. Ілюстрацію до неї вибиратимуть самі українці шляхом онлайн-голосування.
- Також ми розповідали про ажіотаж навколо першої серії марки "Російський корабель..." і писали, за скільки продали першу марку з кораблем.