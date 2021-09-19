ЧП на Укрзализныце – поезд Черновцы – Киев пришлось пустить по другому пути

В таком состоянии использовать железнодорожные пути опасно / Фото УЗД / Коллаж "Сегодня"
"Укрзализныця" изменила маршрут пассажирского поезда №118 Черновцы – Киев. Причиной стал подмыв грунта вокруг железнодорожного полотна.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Под Киевом пассажирам, чтобы успеть на электричку, пришлось лезть под грузовым поездом
"В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица – Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Восстановительные работы уже ведутся, но займут время минимум до 10:00. Поэтому нам придется пускать поезд №118 Черновцы – Киев отправлением из Черновцов в 19:46 через Залещики и Тернополь", – говорится в сообщении.
С маршрута будут исключены остановки на станциях:
- Новоселица,
- Ларга,
- Каменец-Подольский,
- Дунаевцы,
- Гречаны.
Пассажиров этих станций попросили не волноваться – за ними отправили три вагона, которые доставят их в Хмельницкий. Оттуда по намеченному маршруту людей обещали развезти, правда, с задержкой на час.
Миллионные убытки "Укрзализныци". Коррупционная схема могла привести к авариям пассажирских поездов
Ранее "Укрзализныця" сообщала, что в связи с проведением ремонтных работ на путях перегона Роковатая – Саксагань участка Кривой Рог – Пятихатки в ноябре изменится маршрут следования поездов.
"Укрзализныця" начала тестировать поезд Stadler FLIRT для запуска на маршруте пригородного сообщения Киева и городской электрички;
В рамках президентской программы "Большая стройка" "Укрзализныця" (УЗ) начинает электрификацию участка Черкассы – им. Т. Шевченко. Это позволит улучшить железнодорожное сообщение, уменьшить эксплуатационные расходы, а также выбросы в окружающую среду.