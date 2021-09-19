ЧП на Укрзализныце – поезд Черновцы – Киев пришлось пустить по другому пути

В таком состоянии использовать железнодорожные пути опасно / Фото УЗД / Коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" изменила маршрут пассажирского поезда №118 Черновцы – Киев. Причиной стал подмыв грунта вокруг железнодорожного полотна.

Об этом сообщает Укрзализныця.

"В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица – Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Восстановительные работы уже ведутся, но займут время минимум до 10:00. Поэтому нам придется пускать поезд №118 Черновцы – Киев отправлением из Черновцов в 19:46 через Залещики и Тернополь", – говорится в сообщении.

С маршрута будут исключены остановки на станциях:

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Новоселица,

Ларга,

Каменец-Подольский,

Дунаевцы,

Гречаны.

Пассажиров этих станций попросили не волноваться – за ними отправили три вагона, которые доставят их в Хмельницкий. Оттуда по намеченному маршруту людей обещали развезти, правда, с задержкой на час.

Ранее "Укрзализныця" сообщала, что в связи с проведением ремонтных работ на путях перегона Роковатая – Саксагань участка Кривой Рог – Пятихатки в ноябре изменится маршрут следования поездов.

"Укрзализныця" начала тестировать поезд Stadler FLIRT для запуска на маршруте пригородного сообщения Киева и городской электрички;

В рамках президентской программы "Большая стройка" "Укрзализныця" (УЗ) начинает электрификацию участка Черкассы – им. Т. Шевченко. Это позволит улучшить железнодорожное сообщение, уменьшить эксплуатационные расходы, а также выбросы в окружающую среду.