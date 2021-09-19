НП на "Укрзалізниці" – потяг Чернівці – Київ довелося пустити іншим шляхом

В такому стані використовувати залізничні колії небезпечно / Фото УЗД / Колаж "Сегодня"

"Укрзалізниця" змінила маршрут пасажирського поїзда №118 Чернівці – Київ. Причиною став підмив ґрунту навколо залізничного полотна.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"У районі карстових печер на перегоні Новоселиця – Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні. Відновлювальні роботи вже ведуться, але займуть щонайменше 10 годин. Тому нам доведеться пускати поїзд №118 Чернівці — Київ відправленням з Чернівців о 19:46 через Заліщики та Тернопіль", – йдеться в повідомленні.

З маршруту будуть виключені зупинки на станціях:

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Новоселиця,

Ларга,

Кам'янець-Подільський,

Дунаївці,

Гречани.

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