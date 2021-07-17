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"Укрзализныця" восстанавливает курсирование электропоездов на Донбассе: маршрут и график

17 июля, 15:00

Виктория Барановская

Также компания запускает две дополнительные электрички Одесса – Белгород-Днестровский

Компания "Укрзализныця", которая построила пути в зону ЧАЭС, восстанавливает курсирование двух пригородных поездов в Донецкой и Луганской и назначает еще две пригородные электрички сообщением Одесса – Белгород-Днестровский.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

С 16 июля по маршруту будут курсировать две пары пригородных ускоренных поездов, которые свяжут Одессу с Белгород-Днестровским:

Время поездов в пути составляет от 1:47 до 1:54, что быстрее, чем в других пригородных поездах или автобусах.

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Также "Укрзализныця" восстанавливает следования двух пригородных поездов на Донбассе. Таким образом, с 19 июля будут курсировать электрички № 6107/6106 Волноваха – Мариуполь – Волноваха, а с 25 июля – поезд № 6443/6444 Сватово – Попасная – Сватово.

Отметим, что с поезда № 6444 Попасная – Сватово можно осуществить пересадку на поезд № 138 "Максим Яровец". Им можно добраться до Харькова, Полтавы, Миргорода, Киева или Винницы.

Напомним, между станциями Вильча и Янов "Укрзализныця" закончила реконструкцию пути. Колея объединяет зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области "Укрзализныця" планирует разобрать участок Иршава – Приборжавское легендарной Боржавской узкоколейки.

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